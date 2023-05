S-Bahnstation Ottensen eröffnet: „Auftakt zu etwas Großem“

Die neue Hamburger S-Bahnstation Ottensen ist am Mittwoch in Betrieb genommen worden. Die Haltestelle zwischen den Stationen Altona und Bahrenfeld bietet rund 11 000 Anwohnern einen Anschluss an das S-Bahnnetz. Die Deutsche Bahn rechnet mit 5000 zusätzlichen Fahrgästen täglich, die mit den Linien S1 und S11 fahren werden. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sprach von einem „Auftakt zu etwas Großem“. Ottensen ist der 70. S-Bahnhof in Hamburg und die erste von 36 neuen Stationen, die in den nächsten 20 Jahren entstehen sollen. Bei einem Rekordstand von rund 200 000 verkauften Deutschlandtickets in Hamburg sei die neue Station ein „richtiges Zeichen“, sagte Tjarks.