Hamburger Senat macht Weg für Umbau des Jungfernstiegs frei

Für den endgültigen Umbau des Jungfernstiegs will Hamburg rund 13,4 Millionen Euro investieren. Wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilten, sollen damit auf der Alsterseite eine zusätzliche Baumreihe angelegt, zahlreiche neue Sitzmöglichkeiten geschaffen und der Boulevard durch weitere Pflanzen noch grüner gemacht werden. Eine neue Verkehrsführung an den Kreuzungen Neuer Jungfernstieg und Ballindamm soll zudem verhindern, dass Falschfahrer auf den Jungfernstieg einbiegen oder von dort aus auf die Große Bleichen fahren können.