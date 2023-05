Nach Überfall auf 13-Jährige vier Jugendliche angeklagt

Wegen des Überfalls auf eine 13-Jährige in Heide (Kreis Dithmarschen) im Februar hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe vier weibliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren angeklagt. Die Anklage wurde wegen gemeinschaftlichen Raubs und gefährlicher Körperverletzung erhoben, wie Behördensprecher Peter Müller-Rakow am Dienstag sagte. Zuvor hatte der NDR berichtet. Müller-Rakow zufolge läuft noch ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen zwei männliche Jugendliche.

Mehrere Mädchen hatten am 21. Februar in Heide die 13-Jährige unter anderem geschlagen und gedemütigt. Das wurde per Smartphone gefilmt und im Internet verbreitet. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Die Verhandlung gegen die vier angeklagten Mädchen beginnt am nächsten Dienstag vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Meldorf. Wegen des Alters der Mädchen wird die Verhandlung nichtöffentlich stattfinden.

