Klimaaktivismus Nach Razzia demonstriert Letzte Generation in Berlin

Nach einer Razzia mit 15 Durchsuchungen von Wohnungen der Klimaschutzinitiative Letzte Generation haben einige hundert Unterstützer in Berlin demonstriert. Sie folgten am Mittwochabend auf der Straße des 17. Juni einem Aufruf der Gruppe, die über Twitter zu Demonstrationen unter anderem in Berlin, Hamburg, Dresden und Hannover aufrief. Die Berliner Polizei sprach von etwa 300 Teilnehmern. Die Demonstranten gingen auf der Straße verteilt langsam Richtung Brandenburger Tor.