Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen wird erneuert

Im Juni starten und landen alle Flüge am Hamburger Flughafen über die Piste Alsterdorf und Norderstedt. Grund dafür sind Bauarbeiten vom 31. Mai bis zum 28. Juni, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dabei sollen die obersten Schichten der Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn erneuert werden. „So bleiben die Pisten sicher nutzbar für den Flugbetrieb – das hat oberste Priorität am Flughafen Hamburg“, sagte Martin Borstelmann, Projektleiter am Hamburg Airport.