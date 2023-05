Bürgerschaft debattiert über Wärmewende

Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert am Mittwoch (13.30 Uhr) über die Gestaltung der Wärmewende. Die Grünen meldeten das Energiethema unter dem Titel „Schluss mit dem Märchen vom Heizungsverbot: Wie wir sozial gerecht und bezahlbar die Wärmewende für alle gestalten können“ zur Aktuellen Stunde an.

Das Thema sorgt derzeit auch in der Bundespolitik in Berlin für Diskussionen - das geplante Heizungsgesetz ist auch innerhalb der Ampelkoalition umstritten. Am Dienstag verständigten sich die Koalitionspartner darauf, dass der Gesetzentwurf wegen grundsätzlicher Bedenken der FDP in dieser Woche nicht in erster Lesung vom Bundestag beraten wird. Nach dem Entwurf soll ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden.

