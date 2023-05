Lindner stellt Jahresbilanz des Zolls vor

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will am Dienstag (10.00 Uhr) in Hamburg die Jahresbilanz des Zolls für 2022 vorstellen. Gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, werde sich der Minister ein Bild von der Arbeit des größten deutschen Hauptzollamts machen, sagte ein Sprecher des Amtes. Geplant ist auch eine Fahrt mit einem Zollboot durch den Hamburger Hafen.