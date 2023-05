Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecherbande in Hamburg fest

Die Polizei hat in Hamburg vier mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Männer im Alter von 39, 40, 52 und 57 Jahren stehen im Verdacht, in der Hansestadt seit Januar 14 Einbrüche und Einbruchsversuche verübt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Hinzu komme eine Tat in der hessischen Stadt Lich.