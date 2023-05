Nächtliche Sperrungen auf A1 nördlich von Lübeck

Zur Vorbereitung eines Brückenabrisses an der A1 bei Ratekau (Ostholstein) wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck in den kommenden drei Nächten voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen Ratekau und Sereetz ist von Montagabend bis Donnerstagmorgen jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Ab dem 30. Mai soll es drei weitere nächtliche Sperrungen geben. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.