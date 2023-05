Ausgemustertes U-Boot soll in Speyer ankommen

Das von der deutschen Marine ausgemusterte U-Boot U17 soll nach spektakulärem Transport auf dem Wasser und über Land am Sonntag (10.45 Uhr) im Technik Museum der pfälzischen Stadt Speyer ankommen. Im Schritttempo wird das knapp 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Gefährt einer Sprecherin zufolge am Vormittag vom örtlichen Naturhafen in das Ausstellungshaus gebracht. In Speyer wird an dem Stahlkoloss zunächst gearbeitet, bevor U17 wohl 2024 in ein Museum in Sinsheim (Baden-Württemberg) kommt.