HSV-Talent Elijah Krahn unterschreibt Profivertrag bis 2025

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Mittelfeldtalent Elijah Krahn den ersten Profivertrag gegeben. Der 19-Jährige unterschrieb einen bis 2025 gültigen Kontrakt, teilte der Verein am Freitag mit. „Ich freue mich sehr, dass ich die Chance erhalte, meinen Weg beim HSV fortzusetzen. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und möchte dieses zurückzahlen“, wird Krahn in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Hamburger kam 2015 zum HSV und durchlief von der D-Jugend an alle Nachwuchs-Mannschaften. Schon im Februar 2022 gab er sein Profidebüt. Langwierige Verletzungen warfen den defensiven Mittelfeldspieler aber zunächst zurück. Im vergangenen April hatte er gegen Hannover 96 (6:1) und im Stadtduell gegen den FC St. Pauli (4:3) zwei Kurzeinsätze. In der Partie in Magdeburg (2:3) durfte er von Beginn an spielen.

