Elton John in Hamburg: Abschied von den Fans – mit drei Jahren Verspätung

Hamburg. Nach mehr als 50 Jahren im Show-Geschäft ist es soweit: Sir Elton John möchte sein Mikrofon an den Nagel hängen und künftig nur noch für Mann und Kinder ans Klavier gehen. Doch bevor es so weit kommt, verabschiedet sich der britische Superstar mit einer Abschiedstournee von seinen Fans auf dem ganzen Globus.

Neben Zwischenhalten in seiner Heimat England, Nordamerika sowie Neuseeland steht nun die Barclays Arena in Hamburg als Zwischenstopp der „Farewell Yellow Brick Road Tour 2023“ an. Von Dienstag bis Freitag wird Elton John hier drei Konzerte geben.

Elton John musste drei Jahre auf Abschiedstournee warten

Dabei mussten die Fans sehr viel Geduld haben, bis sie Elton John wahrscheinlich ein letztes Mal live auf der Bühne zu sehen bekommen. Denn eigentlich hatte der „Rocket Man“-Interpret seinen großen Abschied bereits 2019 angekündigt, die Konzerte in Hamburg waren eigentlich für den September 2020 geplant.

Doch machte die Corona-Pandemie auch vor den Abschiedsplänen eines Elton John keinen Halt. Insgesamt dreimal wurden die Termine verlegt. So wissen Fans aber schon mal, auf was sie sich bei der Hamburger Version der „Farewell Yellow Brick Road Tour“ einstellen können. Denn ein Konzert in Deutschland konnte der 76-Jährige vor Ausbruch der Pandemie noch spielen – in München.

Elton John in Hamburg: Tickets sind noch zu haben

Doch trotz der langen Wartezeit haben Unentschlossene immer noch die Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Sowohl bei eventim als auch beim Ticketshop der Stadt Hamburg gibt es Restkarten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die muss man aber ordentlich Geld auf den Tisch legen. So beginnen die Preise für Last-Minute-Tickets für das Elton-John-Konzert am Dienstagabend bei mehr als 300 Euro. Es sei denn, man nimmt einen Sitzplatz, mit dem man explizit nicht alles sehen kann. Die „sichtbehinderten“ Plätze kosten nur etwas mehr als 60 Euro.