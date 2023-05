Mädchen von Auto angefahren: Unbekannter flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Hamburg-Rahlstedt ein zehnjähriges Kind angefahren und danach Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt das Mädchen bei dem Unfall am Samstag eine Kopfverletzung und Prellungen. Die Zehnjährige wollte zu Fuß eine Straße überqueren, als sie von dem Auto erfasst wurde. Der Fahrer habe nicht angehalten und sei vom Unfallort geflüchtet, hieß es. Das Kind kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.