Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg bleiben am Sonnabend zu – das ist der Grund

Alle zwölf Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg bleiben an diesem Sonnabend geschlossen.

Stadtreinigung Hamburg Recyclinghöfe bleiben am Sonnabend zu – das ist der Grund

Hamburg. Die zwölf Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg (SRH) sowie der Energieberg Georgswerder bleiben an diesem Sonnabend (29. April) geschlossen. Grund dafür ist eine Personalversammlung der SRH.

In den vergangenen drei Jahren war nach Angaben der Stadtreinigung pandemiebedingt keine Versammlung möglich gewesen. Dadurch sei das Interesse an einer Versammlung so groß, dass keine Notdienste angeboten werden können, teilte die Stadtreinigung weiter mit.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe in Hamburg 2023

Harburg (Neuländer Kamp 6): mo.–fr. 8–19 Uhr, Sa. 8–17 Uhr

(Neuländer Kamp 6): mo.–fr. 8–19 Uhr, Sa. 8–17 Uhr Neugraben-Fischbek (Am Aschenland 11): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Am Aschenland 11): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr St. Pauli (Feldstraße 69): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Feldstraße 69): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Osdorf (Brandstücken 36): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Brandstücken 36): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Bahrenfeld (Rondenbarg 52a): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Rondenbarg 52a): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr Niendorf (Krähenweg 22): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Krähenweg 22): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Hummelsbüttel (Lademannbogen 32): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Lademannbogen 32): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr Steilshoop (Schwarzer Weg 10): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Schwarzer Weg 10): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Sasel (Volksdorfer Weg 196): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Volksdorfer Weg 196): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Wandsbek (Wilma-Witte-Stieg 6): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Wilma-Witte-Stieg 6): mo.–fr. 8–19 Uhr, sa. 8–17 Uhr Billbrook (Liebigstraße 66): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

(Liebigstraße 66): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr Bergedorf (Kampweg 9): mo.–fr. 8–17 Uhr, sa. 8–17 Uhr

