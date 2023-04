Architektur Baustart für Neubauprojekt in der Hamburger Hafencity

Baustart für ein neues Projekt in der östlichen Hamburger Hafencity: Im Baakenhafen sollen 600 Luxuswohnungen, bezahlbarer Wohnraum für rund 370 Studierende und Auszubildende und ein Museum für digitale Kunst entstehen, wie die Projektpartner am Mittwoch in Hamburg mitteilten.