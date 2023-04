Sieg gegen Crailsheim: Towers feiern Verbleib in der BBL

Die Veolia Towers Hamburg spielen auch in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga. Am Dienstag bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die Merlins Crailsheim vor 2945 Zuschauern im letzten Saisonheimspiel in der Inselparkhalle mit 77:66 (38:30) und machte damit den Verbleib in der BBL klar. Da der Tabellenvorletzte Frankfurt Skyliners mit 71:86 in Braunschweig verlor, können die Hanseaten bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.