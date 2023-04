Verkehr Hamburg Achtung, Autofahrer: Am Streiktag kommt der Blitzermarathon!

Zum Blitzermarathon werden in Hamburg neben den 47 stationären Anlagen auch mobile Radarfallen zum Einsatz kommen. Außerdem misst die Polizei die Geschwindigkeit auch aus eigenen Fahrzeugen heraus.

Am 21. April führt die Polizei in Hamburg verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Warum ein Blick in den Bußgeldkatalog lohnt.