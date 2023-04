Hochbahn: Frau in U1 bedroht und rassistisch beleidigt – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Eigentlich war am Donnerstag morgen alles wie immer auf der U-Bahn-Linie U1. Rush Hour, Hektik, volle Züge. Doch um 9.23 Uhr kam es zu einem Rassismus-Eklat zwischen den Haltestellen Steinstraße und Jungfernstieg. Deshalb bittet die Polizei Hamburg nun die Bevölkerung bei der Suche nach dem Täter um Hilfe.

Polizei Hamburg: Mann beleidigt Frau rassistisch und bedroht sie

Ein noch unbekannter offenbar alkoholisierter Mann beleidigte im Zug eine asiatisch aussehende Frau und bedrohte sie anschließend. Ein 60 Jahre alter Mann, der ebenfalls in den U-Bahn-Abteil der U1 saß, ging dazwischen, verließ mit dem Täter die Bahn an der Haltestelle Steinstraße und alarmierte daraufhin die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, konnte sich der Täter allerdings losreißen und fliehen. Er stieg in eine U-Bahn in Richtung Kellinghusenstraße.

Die Polizei hofft nun, aus der Bevölkerung Hinweise auf die Identität des Täters zu erhalten. Der Mann, der die Frau rassistisch beleidigt und bedroht hat, wird wie folgt beschrieben:

männlich

geschätzt 60 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

deutsche Erscheinung

hagere Gestalt

offenbar alkoholisiert

bekleidet mit einem dunklen Mantel mit vermutlich einer Kapuze, einer Jeans und beigen Boots

führte eine Tüte mit Pfandflaschen mit sich

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Rassismus-Eklat in der U1

Der polizeiliche Staatsschutz (LKA 73) hat die Ermittlungen übernommen und bittet sowohl die Geschädigte, die ihre Fahrt in Richtung Farmsen fortgesetzte, und weitere Fahrgäste darum, sich umgehend zu melden. Das Opfer und mögliche Zeugen können sich unter dem Hinweistelefon 040/4286 56789 und in jeder Polizeidienststelle melden.

