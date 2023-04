Nebengebäude des GKK sollen gesprengt werden

Am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) sind für Sonntagnachmittag Sprengungen geplant. Dies seien sogenannte Schneidsprengungen an tragenden Teilen zweier Nebengebäude, sagte GKK-Geschäftsführer Matthias Brock der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die „Kieler Nachrichten“ hatten am Samstag über die geplanten Sprengungen berichtet.

Kiel (dpa/lno). Am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) sind für Sonntagnachmittag Sprengungen geplant. Dies seien sogenannte Schneidsprengungen an tragenden Teilen zweier Nebengebäude, sagte GKK-Geschäftsführer Matthias Brock der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die „Kieler Nachrichten“ hatten am Samstag über die geplanten Sprengungen berichtet.

Die beiden Gebäude - die zu großen Teilen aus Stahl bestehen - sollen im Anschluss an die Detonationen ohne große Staubwolke in sich zusammenfallen. Die Sprengungen des Schornsteins und des Kesselhauses werden laut dem Geschäftsführer erst später erfolgen. Den aktuellen Planungen zufolge sind die Sprengungen zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr geplant. Die Entscheidung treffe jedoch der Sprengmeister, so Brock.

Die Anwohner wurden demnach bereits über das Vorhaben informiert. Aufgrund des kleinen Sprengradius sei der Betrieb des 300 Meter entfernten Küstenkraftwerks nicht eingeschränkt, mit dem Seehafen sei eine Abstimmung in Bezug auf die Uhrzeit getroffen worden. Auch die Polizei in Kiel wurde eigenen Angaben nach vorab informiert. Maßnahmen - wie Sperrungen - seien nicht geplant.

