Ermittlungen Unbekannter Täter überfällt Supermarkt in Hamburg-Harburg

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend versucht, einen Supermarkt in Hamburg-Harburg zu überfallen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bedrohte der Täter die 29-jährige Mitarbeiterin des Supermarktes mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausnahme von Bargeld auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach ergriff der Täter ohne Beute die Flucht, als er einen 51-jährigen Zeugen bemerkte. Der Täter konnte zunächst nicht gefasst werden, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.