Vor Joshua-Duell: Kadiru siegt durch technischen K.o.

Der deutsche Meister Peter Kadiru kommt für einen Boxkampf in den Ring.

Die Hamburger Schwergewichtshoffnung Peter Kadiru hat seinen nächsten Kampf nach der ersten Niederlage als Profiboxer gewonnen. Vor dem Hauptduell am Samstagabend von Ex-Weltmeister Anthony Joshua besiegte der 25 Jahre alte Deutsche den überforderten Alen Lauriolle in der O2-Arena in London durch technischen K.o. nach der ersten von sechs angesetzten Runden. Der Jugend-Olympiasieger von 2014 rang seinen Kontrahenten durch mehrere Körpertreffer nieder.