Am 28. Januar gelang dem Zweitligisten Holstein Kiel der bislang letzte Dreier im heimischen Stadion. Jetzt soll es gegen Bielefeld klappen. Fridjonsson ist wieder eine Option.

Kiels Trainer Marcel Rapp gestikuliert am Spielfeldrand.

Fußball Holstein Kiel will ersten Heimsieg seit zwei Monaten

Kiel (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will nach mehr als zwei Monaten wieder einen Heimsieg feiern. Nach dem bis dato letzten Erfolg am 28. Januar gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:1) soll es nun am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld endlich wieder klappen.

Nach der Länderspielpause ist Angreifer Holbert Fridjonsson wieder eine Option für den Kader. Der Isländer soll das zuletzt mit nur zwei Treffern in drei Spielen stockende Angriffsspiel der Kieler beleben. „Ich bin froh über jeden Stürmer, der zurückkommt“, sagte Holstein-Coach Marcel Rapp. Die Einsätze von Benedikt Pichler und Fin Bartels sind dagegen eher unwahrscheinlich. Im Tor wird wieder Robin Himmelmann stehen, der unter der Woche eine leichte Erkältung hatte.

