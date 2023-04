Der Hunger nach Siegen ist beim FC St. Pauli noch nicht gestillt. Das soll der Jahn Regensburg spüren. Trainer Fabian Hürzeler mahnt seine Spieler, an das Sportliche zu denken und nicht an Rekorde.

2. Bundesliga FC St. Pauli will Rekordjagd fortsetzen

Hamburg (dpa/lno). Das Siegen des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga soll weitergehen. Die Hamburger streben am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Jahn Regensburg den neunten Erfolg nacheinander an. Sollte ihnen das gelingen, würden sie die Zweitliga-Bestmarke von Hannover 96 und der Stuttgarter Kickers einstellen.

Trainer Fabian Hürzeler interessieren Rekorde indes nicht. Auch über Aufstiegschancen mag der 30-Jährige nicht nachdenken. Wichtig sei das Sportliche, dann könne man die ganze Mathematik in den Hintergrund stellen. „Der Punktabstand zu den oberen Teams ist immens. Deshalb will ich gar nicht darüber reden“, meinte er.

Hürzeler bezeichnete die Aufgabe gegen den Jahn Regensburg als „schwer“ genug. Die Regensburger gewannen zuletzt zweimal nacheinander und verließen den letzten Tabellenplatz. In Abstiegsgefahr sind sie aber weiterhin.

Dieses Gefühl kennt der FC St. Pauli noch aus der Hinrunde. Durch die Serie unter ihrem neuen Trainer kann die Mannschaft das Thema mittlerweile abhaken. Gegen den Jahn kann Hürzeler voraussichtlich erneut auf seine beste Startformation zurückgreifen.

