FDP Hamburg wählt neuen Landesvorsitzenden

Michael Kruse (FDP), Landesvorsitzender der FDP in Hamburg, spricht auf einem Landesparteitag.

Die FDP Hamburg wählt heute auf einem Landesparteitag (ab 10.00 Uhr) einen neuen Parteichef. Der bisherige Vorsitzende Michael Kruse tritt nicht mehr an, weil er sich auf seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter konzentrieren möchte. Um die Nachfolge bemühen sich bislang die Kruse-Vertraute und stellvertretende FDP-Vorsitzende Sonja Jacobsen sowie der frühere Fraktionsvize in der Hamburgischen Bürgerschaft, Daniel Oetzel. Der 35-Jährige aus dem Bezirk Altona war Kruse bei der Vorstandswahl vor zwei Jahren in einer Kampfabstimmung unterlegen.