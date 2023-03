Verletzung St.-Pauli-Profi Maurides erfolgreich am Knie operiert

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Angreifer Maurides verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der 29 Jahre alte Brasilianer erfolgreich am Knie operiert. Maurides hatte sich am Tag zuvor im Training eine Meniskusverletzung zugezogen.