Ausflugstipps Hamburg: Frühlingsgefühle, Fußball und Zuckerwatte

Hamburg. Die Tage sind wieder länger hell, ein neuer Monat beginnt und die Natur blüht auf. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie etwas Neues. Hier ein paar Anregungen für Sie.

Ausflugstipp Hamburg: Fußball mit Herz – in der Oberliga

Fußball, das ist hauptsächlich ein gigantisches Milliardengeschäft, weit weg von den Fans, mit „wenig Liebe, wenig Herz“? Mag sein, aber nicht in der Oberliga Hamburg. Da gibt es an jedem Spieltag leidenschaftlichen Kampf und sehenswerte Tore.

Und auch die Rahmenbedingungen stimmen: Nirgendwo ist man näher dran am Spielfeld und an den Mannschaften. Die Fans, auch die der Gastmannschaft, sind überwiegend sehr nett und die Ticketpreise absolut im Budget.

Die Begegnung an diesem Sonnabend, die TuS Dassendorf empfängt den TSV Sasel, hat auch für Statistik-Fans etwas zu bieten: Hier stattet der Tabellenführer dem Dritten einen Besuch ab. Es könnte torreich werden, denn für Dassendorf läuft unter anderem Martin Harnik auf, ehemaliger Bundesliga-Profi bei Werder Bremen und dem HSV, und aktuell Top-Torjäger der Oberliga. Super Aussichten also für einen Fußball-Nachmittag mit Herz.

Sa. 1 April, 13 Uhr, Sportanlage Wendelweg, Dassendorf

Softwareentwickler beantworten Fragen von Jugendlichen und helfen beim Programmieren, unter anderem von einfachen Robotern.

Coder-Dojo für Nachwuchsprogrammierer

Zusammen mit der Initiative „Jeder kann programmieren“ des Vereins Start Coding bietet die Bücherhalle Barmbek jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat von 10 bis 14 Uhr ein Coding-Camp für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren an.

Die Software-Entwickler, die als ehrenamtliche Mentoren das Projekt begleiten, stehen für Fragen rund um Apps, Grafiken, Games und Roboter bereit. Mitmachen kann, wer Lust hat, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnahme ist auch online möglich. Anmeldung auf der Seite coderdojo-hamburg.de

Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, https://start-coding.de, www.buecherhallen.de

Rotkehlchen singen etwa 50 Minuten vor Sonnenaufgang und zwar etwa von Februar bis Juli.

Wer singt denn da?

Langsam erwacht die Natur zu neuem Leben und die Welt gewinnt dadurch nicht nur Farben, sondern auch Geräusche zurück. Vogelgezwitscher zum Beispiel. Frühaufsteher, die erfahren möchten, wer da so schön singt, können mit Nabu-Experte Thomas Schmidt am Sonntag, 2. April, heimische Singvögel bei Planten un Blomen beobachten.

Los geht es 8 Uhr, Treffpunkt ist am Eingang Fernsehturm. Um eine Spende und um Anmeldung auf der Homepage wird gebeten.

www.hamburg.nabu.de

Selbst gestaltete Grußkarten können Teilnehmer eines Kalligrafie-Workshops im Konfuzius-Institut gestalten.

Kalligrafie-Workshop für Anfänger

Mandalas ausmalen, Blumenampeln aus Makramee flechten und Puzzeln war gestern. Hier kommt ein weiteres kreatives Hobby, das Spaß macht und den Geist zur Ruhe kommen lässt: Kalligrafie.

In einem Workshop des Konfuzius-Instituts können Sie am Sonntag, 2. April, von 11 bis 13.30 Uhr ganz besondere Grußkarten gestalten. Tusche, Papier und Pinsel werden gestellt. Kosten: 23, ermäßigt 18 Euro, Anmeldung auf der Homepage.

Hamburg Yu Garden, Goldraum (OG), Feldbrunnenstraße 67, www.ki-hh.de/kalligrafie

Der Schriftsteller Ralph Giordano, Autor des Romans „Die Bertinis“ sitzt am 20.03.2013 in Hamburg vor dem Senatsempfang zu seinem 90. Geburtstag im Gästehaus des Senats.

Literarischer Spaziergang: „Auf den Spuren der Bertinis“ durch Barmbek

Die Geschichtswerkstatt Barmbek lädt für Sonnabend, 1. April, von 14 Uhr an, zu einem besonderen literarischen Spaziergang durch den Stadtteil ein. Der Schriftsteller Ralph Giordano, der seine Kindheit im Nationalsozialismus in seinem autobiografischen Roman „Die Bertinis“ verarbeitete, lebte einige Jahre in Barmbek.

Die Familienwohnung in der Hufnerstraße wurde 1943 ausgebombt, später versteckten sich die Giordanos im Keller einer Ruine. Der Spaziergang folgt dem Roman durch das Viertel, die Mitglieder der Geschichtswerkstatt berichten über das Leben in Barmbek zwischen 1925 und 1945. Treffpunkt: Ecke Hufner- und Hellbrookstraße, Kosten: 5 Euro.

www.geschichtswerkstatt-barmbek.d

Flauschig: Ein Waldschaf mit Lamm im Tierpark Arche Warder, in Schleswig-Holstein. Der Park hat sich der Erhaltung seltener Tierrassen gewidmet.

Tiere streicheln in der Arche

Lockengänse, Wollschweine und mehr als 80 weitere Tierrassen, darunter viele alte und seltene, haben ihr Zuhause in der Arche in Warder. Die weitläufige Anlage in der Nähe von Kiel ist mehr als ein Tierpark, einheimische Nutztiere und Haustiere sind hier in ihren Lebensräumen zu sehen.

Auf Rundwegen können Besucher das Gelände erkunden, Tieren im Streichelzoo hautnah begegnen und im Hofladen vor Ort erzeugte Wurst in Bio-Qualität erwerben, denn die Arche hat sich auch dem Erhalt der Artenvielfalt verschrieben.

Langwedeler Weg 11, 24646 Warder, Tel.: 04329/91340, tgl. geöffnet von 10–17 Uhr, Kinder von vier bis 17 Jahren 9 Euro, Erwachsene 12 Euro, www.arche-warder.de

Adrenalin-Junkies aufgepasst: Um die Frühjahrsmüdigkeit zu vertreiben kann man mal wieder auf dem Kettenkarussell auf dem Hamburger Frühlingsdom Platz nehmen.

Adrenalin und Zuckerwatte auf dem Frühlingsdom

Frühjahrsmüdigkeit lässt sich mit einer Runde Kettenkarussell oder Autoscooter mühelos vertreiben. Egal ob sechs oder 66 – in jedem Alter kann ein Besuch auf dem Dom glücklich machen.

Das liegt an der ganz besonderen Mischung von Fahrgeschäften, Glitzerlichtern und dem Duft von Zuckerwatte und Bratwurst, die für Kribbeln im Bauch sorgt. Von der Geisterbahn über das Riesenrad bis zur Wilden Maus ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mittwochs gibt es Preisermäßigungen.

Mo-Do 15–23 Uhr, Fr, Sa 15–24 Uhr, So 14–23 Uhr

Tagebuch-Slam im Goldbekhaus

Bevor das Internet Blogs und Videofilm-Kanäle ermöglichte, schrieben Menschen Tagebuch. Manche jedenfalls, viele von ihnen besonders regelmäßig in der aufregenden Jugendzeit.

Egal, ob in epischer Länge oder kurz und knapp: Weil all die Zeilen über die erste Verliebtheit, die Frage, wie man die Zeit bis zum nächsten Disko-Besuch überstehen soll und den weltbesten Songtext, den man 17 geschrieben hat, nicht umsonst gewesen sein sollen, haben Ella Carina Werner und Nadine Wedel den Diary-Slam erfunden.

Auf verschiedenen Bühnen der Stadt kann, wer mag, vor Publikum aus seinem Tagebuch vorlesen. Der nächste Slam findet am Sonnabend, 1. April, um 20 Uhr im Goldbekhaus statt. Eintritt: 10 Euro.

www.diaryslam.de

Goldschmiedin Marjon Reinsberger zeigt eine Goldschmiedtechnik.

Hamburger Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeiten

An den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks beteiligen sich an diesem Wochenende auch mehr als 40 Hamburger Künstlerinnen und Künstler. Einen ersten Überblick können sich Besucherinnen und Besucher in der Galerie der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks verschaffen.

Dort werden Arbeiten und Entwürfe aus Glas, Holz, Keramik, Porzellan, Papier, Textil und Metall gezeigt. Infos zu den ausstellenden Künstlern online.

Gustav-Mahler-Platz1, https://adk-hamburg.kunsthandwerkstage.de

Kräuter sind gesund und lecker. Majoran, Salbei und viele weitere Kräuter, Stauden und Sträucher können Besucher der Pflanzentauschbörse an diesem Sonntag im Inselpark, inklusive einiger Pflegetipps, mit nach Hause nehmen.

Foto: Katharina Hölter / picture alliance / dpa

Ausflugstipp Hamburg: Vorbereitung auf die neue Gartensaison

Auf der Pflanzentauschbörse des Bundes für Umwelt und Naturschutz, am Sonntag, 2. April, von 10 bis 16 Uhr im Naturerlebnisgarten des Wilhelmsburger Inselparks, können Gartenfreunde Stauden, Sträucher, Kräuter und Samen tauschen oder Pflanzen gegen eine kleine Spende erwerben. Pflegetipps von den Experten gibt es gratis dazu.

www.bund-hamburg.de