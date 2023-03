Vor Charles-Besuch: Letzte Generation kippt Öl auf Brücke

Drei Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben kurz vor dem Hamburg-Besuch des britischen Königs Charles III. auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg schwarz gefärbtes Speiseöl ausgekippt und die Straße blockiert. Mindestens eine der Personen klebte sich am Freitagmorgen auf der Straße fest und musste von der Polizei gelöst werden, teilte die Polizei Hamburg mit. Der Verkehr konnte über einen Fahrstreifen weitergeleitet werden, ob die Brücke gereinigt werden müsse, werde noch geprüft.

Hamburg. Drei Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben kurz vor dem Hamburg-Besuch des britischen Königs Charles III. auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg schwarz gefärbtes Speiseöl ausgekippt und die Straße blockiert. Mindestens eine der Personen klebte sich am Freitagmorgen auf der Straße fest und musste von der Polizei gelöst werden, teilte die Polizei Hamburg mit. Der Verkehr konnte über einen Fahrstreifen weitergeleitet werden, ob die Brücke gereinigt werden müsse, werde noch geprüft.

Die drei Aktivisten der Letzten Generation wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen. In einer Pressemitteilung teilte die Klimaaktivismusgruppe mit, dass sie mit der Aktion zeigen wollten: „Mit Öl geht es nicht weiter“. Die Aktion sei mittlerweile beendet und der Verkehr laufe wieder.

Am Mittag werden König Charles III. und seine Ehefrau Camilla in Hamburg erwartet. Sie werden am letzten Tag ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland die Hansestadt gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender besuchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg