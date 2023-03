Leiche im Hamburger Hafen aus Wasser gezogen

Ein Paddler hat am Donnerstagabend in der Nähe des Anlegers Neuhof im Hamburger Hafen eine Leiche entdeckt. Das sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Die Leiche wird den Angaben zufolge nun in der Rechtsmedizin untersucht. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.