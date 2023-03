Staatsbesuch, dritter Tag: Charles und Camilla in Hamburg

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen heute ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“. Die Bronzeplastik erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden.

Berlin/Hamburg. Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen heute ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“. Die Bronzeplastik erinnert an überwiegend jüdische Kinder, die während der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden.

Anschließend folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai. Die Kirche wurde während britischer und amerikanischer Luftangriffe auf Hamburg 1943 zerstört. Vor dem Hamburger Rathaus, in dem sich das Königspaar ins Goldene Buch einträgt, gibt es gegen 13.00 Uhr die Gelegenheit für ein Zusammentreffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Am Nachmittag unternehmen der Bundespräsident und der König eine Bootsfahrt im Hafen, während Elke Büdenbender und Queen Camilla die bilinguale Rudolf-Roß-Grundschule besichtigen. Der Staatsbesuch endet mit einem Empfang auf Einladung der Britischen Botschaft.

Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September übernahm. Mit Camilla war er am Mittwoch in Berlin angekommen. Am Donnerstag hielt der König eine Rede im Bundestag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg