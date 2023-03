Versuchter Auftragsmord: Urteil gegen Paar erwartet

Im Prozess gegen eine Ärztin und ihren Ehemann wegen gemeinschaftlich versuchter Anstiftung zum Mord will das Landgericht Hamburg am Freitag (13.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Urteilsverkündung ist öffentlich, weite Teile des Prozesses waren es nicht. Auch die Forderungen in den Plädoyers dürfen laut Gericht vor dem Richterspruch nicht veröffentlicht werden.