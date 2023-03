Nordkirche würdigt Altbischof Kohlwage als ihren Wegbereiter

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt hat den emeritierten Bischof der früheren Nordkirche, Karl Ludwig Kohlwage, zu seinem 90. Geburtstag als Wegbereiter der Nordkirche gewürdigt. „Unsere Kirche und ihre Vorgängerkirchen verdanken Karl Ludwig Kohlwage viel“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Gratulationsbrief der Landesbischöfin. Als prägende Persönlichkeit der nordelbischen Kirche habe er schon lange vor der deutschen Vereinigung Kontakte zur mecklenburgischen und zur pommerschen Kirche gepflegt. Dadurch habe er entscheidend den Boden für die Gründung der Nordkirche bereitet.

Lübeck. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt hat den emeritierten Bischof der früheren Nordkirche, Karl Ludwig Kohlwage, zu seinem 90. Geburtstag als Wegbereiter der Nordkirche gewürdigt. „Unsere Kirche und ihre Vorgängerkirchen verdanken Karl Ludwig Kohlwage viel“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Gratulationsbrief der Landesbischöfin. Als prägende Persönlichkeit der nordelbischen Kirche habe er schon lange vor der deutschen Vereinigung Kontakte zur mecklenburgischen und zur pommerschen Kirche gepflegt. Dadurch habe er entscheidend den Boden für die Gründung der Nordkirche bereitet.

Der am 31. März 1933 in Salzgitter geborene Kohlwage war von 1991 bis 2001 Bischof im Sprengel Lübeck der damaligen Nordelbischen Kirche. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand engagierte er sich unter anderem für Belange der Bordseelsorge und forschte zum Thema „Bekennende Kirche vor und nach 1945“. Die Nordkirche ist 2012 aus der Fusion der Nordelbischen, der Mecklenburgischen und der Pommerschen Landeskirche entstanden.

Zu seinem 90. Geburtstag am Freitag ehrt die Nordkirche Kohlwage mit einem Festgottesdienst im Lübecker Dom (11.00 Uhr). Die Predigt hält der Schleswiger Bischof Gothart Magaard.

