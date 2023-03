„Auf das große Westmeer schauend“: Neue Schau im MKdW

Zu einer visuellen Seereise lädt die neue Schau „Auf das große Westmeer schauend - Der Kulturraum Nordsee im Wandel“ ins Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr ein. Sie zeige von Sonntag an, welche Rolle das Meer für die kulturellen Verbindungen zwischen der Insel Föhr, dem Norden Deutschlands, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen seit jeher gespielt habe und immer noch spiele, teilte das Museum am Donnerstag mit. Klassische und zeitgenössische Kunst treten demnach in einen spannenden Dialog. Zu sehen sind bis zum 14. Januar 2024 65 Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Peder Severin Krøyer, Max Liebermann, Emil Nolde, Mila Teshaieva und Anja Jensen. Zehn der Kunstwerke werden den Angaben zufolge erstmalig ausgestellt.