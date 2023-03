Sportgerichtsurteil Epo-Sperre für Vuskovic: HSV kündigt Berufung an

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Berufung gegen die Sperre von zwei Jahren gegen seinen Verteidiger Mario Vuskovic wegen Epo-Dopings angekündigt. „Wir haben die Entscheidung des DFB-Sportgerichts zur Kenntnis genommen und nach einem Austausch mit Marios Anwälten sofort Einigkeit darüber erzielt, dass gegen das Urteil Berufung eingelegt wird“, wurde Sportvorstand Jonas Boldt am Donnerstag in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir werden uns nun in Ruhe mit der Urteilsbegründung auseinandersetzen.“