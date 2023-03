Zweiter Verkehrsversuch in Lübeck beendet: Auswertung kommt

Im Juli 2022 hatte die Hansestadt Lübeck einen ergebnisoffenen Versuch zur Verkehrsberuhigung in der Fackenburger Allee gestartet. Dieser Versuch gehe am Freitag zu Ende, teilte die Hansestadt Lübeck am Donnerstag mit. Vom 1. April an würden in der Fackenburger Allee wieder die Regelungen von vor der Einführung des Verkehrsversuchs gelten. Dann stehen dem motorisierten Individualverkehr wieder zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung, Radfahrer und Fußgänger müssen wieder den Fußweg nutzen und die Parkregelungen auf dem Seitenstreifen werden aufgehoben.