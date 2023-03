Landtagspräsidentin Herbst begleitet Schicht im Krankenhaus

Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) hat sich am Mittwoch über die Arbeitsbedingungen und Belastungen von Pflegekräften in Krankenhäusern informiert. „Ich habe in den zurückliegenden Stunden ganz unmittelbar erleben dürfen, wie vielfältig und wie intensiv die Tätigkeit im Pflegedienst eines Krankenhauses ist“, sagte Herbst. Herbst begleitete am Mittwoch Mitarbeitende im Kieler Lubinus Clinicum.