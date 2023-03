Mehr Babys wegen RS-Virus in Kliniken behandelt

Ein am RS-Virus erkrankter Patient liegt auf einer Kinderstation in einem Krankenbett.

Die Zahl der Klinikbehandlungen von Babys wegen einer Infektion mit dem RS-Virus ist nach DAK-Angaben in Schleswig-Holstein stark gestiegen. In der Saison 2021/2022 seien hochgerechnet rund 950 Babys unter einem Jahr mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in Krankenhäusern behandelt worden, teilte die Krankenkasse DAK am Mittwoch mit. Das seien doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2018/2019. Auch im Herbst und Winter 2022 seien die Zahlen stark gestiegen, abschließend liegen sie noch nicht vor.