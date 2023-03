Transporter prallt gegen Stromkasten: Häuser ohne Strom

Ein betrunkener Transporterfahrer hat mit einem Unfall einen Stromausfall in Teilen des Oststeinbeker Ortsteils Havighorst (Kreis Stormarn) verursacht. Der 60 Jahre alte Mann aus Hamburg kam ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagabend in einer scharfen Kurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromkasten und einen Zaun, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Unfall fiel demnach in den umliegenden Häusern der Strom aus. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,9 Promille. Die Polizei behielt seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ein. Die Versorgungsbetriebe behoben den Stromausfall anschließend.