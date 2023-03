Fraktionen der Nordländer CDU will 500 Millionen vom Bund für Seehäfen

Am Getreideterminal im Seehafen an der Ostsee wird der Frachter «Podhale» abgefertigt.

Die CDU-Fraktionen der Nordländer haben vom Bund mehr Geld für die Modernisierung und Sanierung der Seehäfen gefordert. Die Fraktionen aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen forderten einen jährlichen Betrag von 500 Millionen Euro, teilte Wolfgang Waldmüller von der Schweriner CDU-Fraktion am Dienstag mit. Dieser Betrag solle regelmäßig überprüft werden, „um den hohen Investitionsstau in den Häfen abzubauen“, wie es in einer Mitteilung hieß.