U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße gesperrt

Hamburg (dpa/lno). Der Verkehr auf einer der wichtigsten Hamburger U-Bahnlinien, der U1, wird von Mittwoch an für drei Wochen zwischen den Stationen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße unterbrochen. Grund für die Sperrung bis zum 20. April ist der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Alsterdorf und Hudtwalckerstraße, wie die Hamburger Hochbahn am Dienstag mitteilte. Fahrgäste können in dieser Zeit auf Busse umsteigen. Richtung Innenstadt können ab Ohlsdorf auch die S-Bahnlinien S1 und S11 genutzt werden, von Barmbek aus sind die Stadtteile westlich der Alster mit der U3 erreichbar.

Der barrierefreie Ausbau der Stationen Alsterdorf und Hudtwalckerstraße geht nach den Worten der Hochbahn in den Endspurt. Allerdings wird in Alsterdorf noch bis Juni gebaut, in der Hudtwalckerstraße sogar bis zum Herbst. Wenn am 21. April die Züge wieder fahren, wird die Station Hudtwalckerstraße noch eine Woche geschlossen bleiben. Die Züge werden dort bis zum 27. April ohne Halt durchfahren, wie die Hochbahn weiter mitteilte.

Ab Sommer 2025 sollen alle Haltestellen der U1 bis auf die Station Kiekut in Großhansdorf (Kreis Stormarn) barrierefrei sein. Schleswig-Holstein habe entschieden, diese Haltestelle wegen sehr geringer Fahrgastzahlen nicht umbauen zu lassen, hieß es. Die Arbeiten in Alsterdorf und an der Hudtwalckerstraße kosten laut Hochbahn jeweils gut zehn Millionen Euro. Die Station Alsterdorf wird normalerweise von rund 14.000 Fahrgästen pro Tag genutzt, an der Hudtwalckerstraße steigen täglich 11.000 Menschen ein und aus.

