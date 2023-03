Mit 200 km/h auf der B76 - Führerschein beschlagnahmt

Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 76 in Kiel mit 200 km/h deutlich zu schnell gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, droht dem Raser nun unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von 1600 Euro. Die Beamten seien während einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht zum Sonntag auf den Wagen aufmerksam geworden, da dieser 123 km/h bei erlaubten 50 km/h fuhr. Bevor sie den Raser stoppen konnten, beschleunigte dieser noch auf 200 km/h. Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der 22-Jährige bekam außerdem zwei Punkte im Fahreignungsregister.