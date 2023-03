Prozess gegen angeblichen Heilpraktiker wegen Mordes beginnt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Ein angeblicher Heilpraktiker muss sich von heute an (9.15 Uhr) vor dem Landgericht Flensburg unter anderem wegen Mordes an seiner Ehefrau und Vergewaltigung von Patientinnen verantworten. Der 54-Jährige soll seiner schwer kranken Frau Mitte August 2022 in einem kleinen Ort im Kreis Schleswig-Flensburg eine Überdosis eines Medikamentencocktails verabreicht und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Um den Mord als gemeinschaftlich geplanten Suizid darzustellen, soll der Angeklagte eine geringe Menge der Medikamente geschluckt und sich selbst mit dem Messer leicht verletzt haben.