FC St. Paulis Hartel: Euphorie ja, Aufstiegspläne nein

Marcel Hartel will seinen FC St. Pauli trotz der Serie von acht Siegen nicht als erweiterten Aufstiegskandidaten in der 2. Fußball-Bundesliga ansehen. „Jetzt über den Aufstieg zu reden, dass wir da oben noch mal irgendeinen von den drei ins Stolpern kriegen, ist zu früh und zu viel gesagt“, sagte der Mittelfeldspieler bei einer Medienrunde am Montag.