Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Preetz

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Preetz (Kreis Plön) ist am Montag eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer in einer Wohnung war kurz vor 12.00 Uhr aus unbekanntem Grund ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die Frau kam die Hilfe zu spät. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.