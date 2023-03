Team Malizia führt beim Gipfelsturm auf Kurs Kap Hoorn

Boris Herrmann und sein Team Malizia segeln auf der Königsetappe im Ocean Race um den Sieg. Im stürmischen Härtetest auf Kurs Kap Hoorn hat die deutsche Rennyacht „Malizia - Seaexplorer“ wieder die Führung übernommen. Nach 15 Führungswechseln in sechs Tagen liegt die Flotte der vier Boote in zunehmenden Winden immer noch eng beieinander: Team Malizia verteidigte am 26. Tag auf See bei rund 1200 Seemeilen bis Kap Hoorn einen Vorsprung von 14 Seemeilen vor dem im Gesamtklassement führenden Schweizer Team Holcim-PRB.