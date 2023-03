SPD-Bundestagsabgeordnete rückt von Autobahn A26-Ost ab

Der Bau der Autobahn A26-Ost in Hamburg steht offensichtlich wieder auf der Kippe. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitikerin Bettina Hagedorn hat die Finanzierung des rund zehn Kilometer langen Autobahnstücks zwischen der A7 und der A1 auf einer Podiumsdiskussion der Patriotischen Gesellschaft infrage gestellt. Mit Blick auf den ebenfalls geplanten Neubau einer Köhlbrandquerung sagte Hagedorn am Dienstagabend laut einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“: „Wer glaubt, zwei so große Projekte so nah beieinander realisieren zu können, hat den Schuss nicht gehört.“ Die Haushaltsmittel des Bundes reichten nicht, um alle geplanten Straßenbauprojekte zu realisieren.