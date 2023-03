Dichte Wolken und Regen über Hamburg und Schleswig-Holstein

Am Mittwoch ist es in Hamburg und Schleswig-Holstein dicht bewölkt. Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 9 Grad auf Sylt und 14 Grad in Hamburg soll es leicht regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mit. Der Wind kommt demnach aus Südwesten und bringt teilweise stürmische Böen mit. Auch die Nacht zum Donnerstag soll regnerisch werden bei bis zu 9 Grad. Am Donnerstag bleibt es laut dem Wetterdienst stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt kommt es zu Gewittern. Es werden Temperaturen zwischen 9 Grad und 14 Grad erwartet.