Prävention Polizei will nach Amoktat Waffenbesitzer besser überprüfen

Als Konsequenz aus der Amoktat in Hamburg mit acht Toten will die Polizei in der Hansestadt Waffenbesitzer künftig besser überprüfen. Eine Arbeitsgruppe der Polizei aus zehn Experten, darunter interne Ermittler und externe Gutachter, hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan entworfen, wie das „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch) berichtet. Mit dem Plan wolle man das Risiko solcher Taten minimieren, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer der Zeitung.