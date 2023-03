Warnstreik: 2000 Hamburger Ärzte demonstrieren im Tarifstreit für höhere Gehälter

Mit Plakaten und Trillerpfeifen haben sich Medizinerinnen und Mediziner in Hamburg versammelt – sie fordern Fairness in den Kliniken.

In Hamburg haben am Dienstag Ärztinnen und Ärzte für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken demonstriert.

Hamburg. Viele Hamburger Ärztinnen und Ärzte haben am Dienstag bei einem Warnstreik für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Mit Trillerpfeifen und Plakaten mit Aufschriften wie „Gute Arbeit - gutes Geld“ und „Überfordert - unterbezahlt“ zogen in Hamburg rund 2000 Ärztinnen und Ärzte von der Asklepios Klinik St. Georg zum Gänsemarkt, wo es eine zentrale Abschlusskundgebung geben sollte. Auch in Niedersachsen beteiligten sich laut der Gewerkschaft Marburger Bund mehr als 600 Mediziner.

In mehreren Häusern konnten Stationen während des ganztätigen Ausstands nur mit Notdiensten besetzt werden. Die Hamburger Asklepios Kliniken teilten am Montag mit, es könne zu "Verschiebungen geplanter Untersuchungen und Behandlungen kommen".

Aus ganz Norddeutschland brachen Ärztinnen und Ärzte für den Streik nach Hamburg auf, unter anderem von Lüneburg, Osnabrück, Hildesheim oder Salzgitter aus.

Tarifstreit: Ärzte fordern mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen

Der Marburger Bund fordert für die 55 000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierte die Streikankündigung. Für den 30. März hat die Gewerkschaft weitere ganztägige Warnstreiks in anderen Bundesländern angekündigt.

Auch in anderen Regionen gab es Warnstreiks des medizinischen Personals. Eine Sprecherin des Marburger Bundes sagte, man solidarisiere sich in vielen Punkten mit den Forderungen der Kollegen bei Verdi, die seit mehreren Wochen bundesweite Aktionen im öffentlichen Dienst organisieren - auch in kommunalen Kliniken.

„Das zeigt, wie dramatisch der Zustand des Gesundheitswesens ist.“ Der Mangel an Fachkräften in Medizin und Pflege wachse. Gleichzeitig nehme die Gefahr zu, dass Beschäftigte in andere Branchen abwandern.

