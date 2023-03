Sanierung von Landesstraßen dauert weit länger als geplant

Rund 550 Millionen Euro investiert Schleswig-Holstein in den nächsten viereinhalb Jahren in die Sanierung maroder Landesstraßen und Radwege. Bis 2027 sollen 564 Kilometer Landesstraßen in Ordnung gebracht werden, wie Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag mitteilte. An den bis 2027 zu sanierenden Landesstraßen verlaufen 242 Kilometer Radwege, die zu 90 Prozent ebenfalls sanierungsbedürftig sind.