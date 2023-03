Fußball-Verband geschockt: Gewalt bei Kreisligaspiel

Bei einem Kreisligaspiel in Hamburg ist bei einer Rudelbildung der Schiedsrichter verletzt worden.

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat sich geschockt über den Gewaltausbruch bei einem Kreisliga-Spiel am vergangenen Wochenende gezeigt. Bei der Partie zwischen dem FC Hamburger Berg und SV Krupunder/Lohkamp war es am Samstag zu einer Rudelbildung gekommen, bei der auch der Schiedsrichter durch Faustschläge verletzt wurde. Der Unparteiische musste in ein Krankenhaus gebracht werden und hat nach einer Mitteilung des HFV noch immer gesundheitliche Probleme.